İtalya deprem fırsatçılarına karşı önlem aldı

İtalya'da yeni bir yasal düzenlemeyle, deprem gibi doğal afetleri fırsat bilerek yağmacılık yapmak ağır suç sayılacak.



L'Aquila ve civar beldelerde depremden zarar gören evlerin bazı kişilerce yağmalanmaya kalkışılması, hükümeti harekete geçirdi.



Başbakan Silvio Berlusconi, L'Aquila'da yaptığı basın toplantısında, hükümet olarak bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapmayı kararlaştırdıklarını açıkladı.



Berlusconi, "Hükümet, yağmacılık vakalarını ağır suç sayma hazırlığında. Zarar gören evlerini terk etmek durumunda kalmış halkta, eşyalarının yağmalanacağına ilişkin şu sıralarda ciddi endişeler gözlemlemekteyiz" dedi.



Başbakan Berlusconi, "Bu meseleyi dün bakan arkadaşlarla görüştük. Bu suça ne tür bir ad vereceğimizi henüz bilemiyorum, ama sorunu yeni bir yasal düzenlemeyle halledeceğiz. Verilecek cezanın çok ağır olacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.



Öte yandan, Berlusconi'nin L'Aquila'da bu açıklamayı yaptığı saatlerde, depremden zarar gören beldeler arasında olan Pizzoli'de halka fahiş fiyata et satmaya kalkışanlar olduğu haberi geldi.



Edinilen bilgiye göre, Pizzoli'ye satış amacıyla kamyonetle et götüren kimliği belirsiz kişiler, halktan etin kilosu için 80 Avro talep ettiler. Durumu halktan gelen bir şikayet telefonuyla öğrenen jandarmanın, fahiş fiyatla et satışı yapmaya kalkışan kişileri aramaya başladığı bildirildi.