İtalya'dan Hindistan'a gelen 13 Covid hastası, karantinadan kaçtı

T24 Dış Haberler

İtalya'dan Hindistan'ın Amritsar kentine uçtuktan sonra Koronavirüs testleri pozitif çıkan en az 13 yolcu, karantinaya alındıkları kurumdan kaçtı.

Çarşamba günü Milan'dan Amritsar'a gelen uçakta 125 yolcunun testi pozitif sonuç vermiş ve karantinaya alışmışlardı.

Şehir yönetimi yetkilisi, BBC Punjabi'ye yaptığı açıklamada 9 yolcunun havalimanından, 4'ünün de hastaneden kaçtığını bildirdi.

Polis, karantinadan kaçan 13 yolcuya da resmi suçlama yöneltileceğini belirtti. Yapılan açıklamada bu yolcuların pasaportlarının iptali için süreç başlatıldığı duyuruldu.

Polis komiser yardımcısı, yarın sabaha kadar teslim olmayanların fotoğraflarının gazetelere gönderileceğini ifade etti.

Havalimanından kaçan yolcuların nasıl kaçtıkları bilinmiyor, ancak yetkililer, güvenlik kamerası kayıtlarına göre hastanedekilerin "sağlık çalışanlarını kandırarak" kaçtığını ifade etti.

Hindistan'da Omicron varyantının yaygınlaşmasıyla cuma günü 100 binden fazla yeni Koronavirüs vakası görüldü.