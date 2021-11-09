İtalya'dan Fenerbahçe için Farioli iddiası!

Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin gündeminde Francesco Farioli olduğu iddia edildi. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma haberleri yalanlarken, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen ve milli maç arasının ardından Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi gündeme gelirken, İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio sarı-lacivertli takımın Francesco Farioli'yi istediğini öne sürdü.

Habere göre 32 yaşındaki genç teknik direktör geçtiğimiz yaz da Fenerbahçe ile görüşürken, bu görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı. Karagümrük ile devam eden mevcut sözleşmesinde sezon içerisinde takım değiştirebileceği yönünde bir madde bulunan Farioli için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ve Karagümrük yönetimlerinin bir araya geleceği kaydedildi.

Çağdaş Atan'ın yardımcısıydı

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma daha önce yaptığı açıklamada önemli bir takımdan teklif gelmesi halinde Farioli'nin önünü açmak için bu teklife olumlu yaklaşacaklarını açıklamıştı. Farioli yönetimindeki Karagümrük ligde oynadığı 12 karşılaşmada beş galibiyet, dört beraberlikle sekizinci sırada yer alıyor.

Süleyman Hurma'dan açıklama

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Francesco Farioli hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hurma, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.