İtalya’da vaka sayısının yavaşlaması ve FED’in müdahalesi borsaları yükseltti, doları düşürdü

Türkiye dahil birçok ülkede borsalar Salı günü İtalya'da yeni vaka sayısının yavaşladığı gerekçesiyle yükseldi. Borsa İstanbul yüzde 6’nın üzerinde yükselirken Pazartesi günü 6.60 TL’yi geçen dolar 6.44’e geriledi.

Türkiye’nin yanı sıra başta Amerika, birçok ülkenin borsasında Salı günü yükseliş yaşandı. Almanya’da Frankfurt Borsası (Dax Endeksi) yüzde 7’den, İngiltere’de Londra Borsası (FTSe 100 Endeksi) yüzde 5’ten çok değer kazandı. Asya borsaları da gece yükseliş kaydetmiş, Japon Nikkei Endeksi yüzde 7.13 artış sağlamıştı.

Piyasalardaki iyimserliğin iki ana nedeni var: Koronavirüs salgınının merkezi İtalya’da yeni vaka sayısının iki gündür düşüyor olması ve bu arada Amerikan Merkez Bankası’nın finansal kurumlar desteklemek için başlattığı “Parasal genişleme” programında üst limiti kaldırarak ve bir anlamda sonsuz alım yapacağını açıklaması.

Amerikan Merkez Bankası FED, salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında dün tahvil-bono alım programının sınırlarını kadıracağını ve bu arada finans dışı şirketlerin tahvillerini de programa dahil edeceğini açıklamıştı. Bu adım Amerikan Merkez Bankası'nın olası bir krizi engellemek için ne gerekirse yapacağı algısının oluşmasını sağladı.

Öte yandan salgının merkezi İtalya’da yeni vaka sayısının azalması da piyasaların karamsarlığı bir ölçüde de olsa atlatmasını sağladı. İtalya Pazar ve Pazartesi günleri, öncekilerden daha az yeni vaka açıkladı. Bu durum bu ülkede alınan sert önlemlerin işe yaradığı ve Koronavirüs salgınında zirveden inişin başladığı şeklinde yorumlandı.

İyimserlik para piyasalarında da etkisini gösterdi. Doların 6 önemli para birimi karşısındaki seyrini gösteren Dolar Endeksi yüzde 0.9 gerileyerek 101.57’ye indi. Birçok gelişmekte olan ülke parasıyla birlikte TL de Salı günü dolar karşısında değer kazandı. Dolar akşam saatlerinde 6.45 TL seviyesinden işlem görüyordu.