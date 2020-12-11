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Dünya

İtalya'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 761 kişinin hayatını kaybetti

11 Aralık 2020 20:33

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 761 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 63 bin 387'ya yükseldi.

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