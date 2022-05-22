İtalya'da şampiyon Milan!

İtalya Serie A'nın 38. haftasında AC Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Ligi'nde son haftaya kalan şampiyonluk yarışında haftaya Inter'in 2 puan önünde giren AC Milan, Sassuolo deplasmanında hata yapmadı ve Çizme'de şampiyonluğunu ilan etti.

AC Milan'ın gollerini 17 ve 32'te Oliver Giroud, 36'da ise Franck Kessie attı. Bu sonuçla 38 haftada 86 puana ulaşan AC Milan, şehrin diğer takımı Inter'in önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Sassuolo'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür maçın tamamında forma giydi.

Inter kazansa da yetmedi

Aynı anda oynanan karşılaşmada kendi sahasında Sampdoria'yı ağırlayan Inter, rakibini 3-0 yense de ligi ikinci tamamladı. Inter'in gollerini 49'da Ivan Perisic, 55 ve 57'de de Joaquin Correa attı.

AC Milan, Inter ile eşitledi

AC Milan, böylelikle tarihinde 19. şampiyonluğunu ilan etti ve Inter ile şampiyonluk sayılarını eşitledi. İtalya'da en çok şampiyon olan kulüp ise 36 şampiyonluk ile Juventus.

Ligdeki son şampiyonluğunu 2010-11'de yaşayan AC Milan, 11 yıllık hasretine de nokta koydu.