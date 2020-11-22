İtalya'da öğrencilerden uzaktan eğitim protestosu: Okulların önünde bilgisayarlarla derse katıldılar

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle okulların kapalı olduğu İtalya'nın Turin kentinde, 12 yaşında, sınıfına dönmek isteyen bir öğrencinin okul önünde uzaktan eğitime katılarak başlattığı eylem ülke geneline yayıldı. Sınıflara dönmek isteyen öğrencilerin taleplerini duyan Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, "Okulları yeniden açmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs'e karşı bölgesel kısıtlamaların uygulandığı İtalya'nın Turin kentinde yaşayan 12 yaşındaki Anita Lacovelli, aylar boyunca süren uzaktan eğitimin bitmesi için bir eylem başlattı. Gittiği okulun önünde bilgisayarıyla uzaktan eğitime katılan Lacovelli'ye kısa süre içinde arkadaşları da eşlik etti.

Lacovelli'nin okula dönme isteğiyle başlattığı ülke genelinde okula dönmek isteyen öğrenciler tarafından tekrarlandı. Lacovelli, "Başka okullar kapandığında sınavlar ertelendiği için sevinmiştik. Ancak durum gittikçe ağırlaştı ve çok yorulduk" dedi.

Öğrencilerin çağrılarını duyan Eğitim Bakanı Azzolina, öğrencileri tebrik etti ve okulları yeniden açmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İtalya'da okullar 6 ay kapalı kaldıktan sonra Eylül ayında açıldı. Ancak birkaç hafta önce ikinci dalganın başlamasıyla liseler online eğitime döndü. Diğer okullar için ise İtalya'nın aşamalı kısıtlama sistemine göre karar alındı.

İtalya hükûmeti 20 bölgede çeşitli kısıtlamalar uyguluyor. Turin kentinin bulunduğu Piedmont bölgesi "en yüksek riskli" bölgeler arasında.