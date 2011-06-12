İtalya da nükleer için referandumda

T24 - İtalyanlar da nükleer enerji başta olmak üzere suyun özelleştirilmesi ve başbakan ile bakanlara geçici süreli dokunulmazlık sağlanıp sağlanmaması konularını oyluyor.





Bugün Türkiye’de genel seçimler yapılırken, İtalya'da da halk, nükleer enerji başta olmak üzere suyun özelleştirilmesi ve başbakan ile bakanlara geçici süreli dokunulmazlık sağlanıp sağlanmaması konularındaki halk oylaması için sandık başına gitti.

Yaklaşık 47 milyon seçmenin bulunduğu referandumda, sandıklar TSI 09.00'da açıldı. İki gün sürecek oy verme işleminde sandıklar bugün TSI 23.00'de kapanacak, yarın ise TSI 08.00 ile 16.00 saatleri arasında açık kalacak. Halk oylamasının geçerlilik kazanması için katılım oranının yüzde 50'yi geçmesi gerekiyor.

İtalya'da kısa bir süre önce yapılan kısmi yerel seçimlerden yenilgiyle çıkan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ iktidar, referandumda oy kullanılmasından yana değil. Hükümetin, referanduma katılımı düşük tutarak oylamayı geçersiz kılmak istediği belirtiliyor.

Referandumda oy kullanma oranının yüzde 50'nin üzerinde ve ''evet'' oylarının fazla çıkmasının, Berlusconi için kısmi yerel seçimlerin ardından ikinci bir yenilgi olacağı yorumları yapılıyor.

Başbakan Berlusconi ve koalisyon ortağı Kuzey Birliği'nin lideri Umberto Bossi, oy kullanmayacaklarını daha önce açıklamıştı.

Muhalefetteki merkez sol ile çevre örgütleri ise nükleersiz hayatın devamı, su yönetiminin özelleştirilmemesi, başbakan ve bazı bakanlara geçici süreyle dokunulmazlık sağlanmaması için seçmenleri "evet" oyu vermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da daha önce vatandaş olmanın görevini yerine getirerek, oy kullanacağını açıklamıştı.

İtalya, G8 ülkeleri arasında nükleer enerjiye sahip olmayan tek ülke konumunda.