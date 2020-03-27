İtalya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 969 kişi hayatını kaybetti; toplam ölüm 9 bin 134'e yükseldi

Övgü Pınar

BBC Türkçe - Roma

İtalya’da Koronavirüs salgınında son bir günde 969 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 9 bin 134’e çıktı. Bu sayı ülkede bugüne kadar bir gün içinde kaydedilen en yüksek can kaybı.

Ülkede toplam vaka sayısı 86 bin 498’e yükseldi. Bunlardan 10 bin 950’si iyileşti, 3 bin 732’si ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ülke genelindeki ölümlerin yaklaşık yüzde 60’ına denk gelen 5 bin 402’si kuzeydeki Lombardia bölgesinden.

İtalya’da vaka sayılarındaki artışta geçen haftalara göre son birkaç gündür yavaşlama görülürken, ölü sayısındaki değişim henüz sabitlenmiş değil.

İtalya’da karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlamasının üzerinden 2 hafta geçmesi nedeniyle bu hafta kritik olarak görülüyordu. Bu haftadan itibaren vaka ve ölü sayılarındaki artışta yavaşlama görülmesi umuluyor.