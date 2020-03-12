İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 116'dan fazla ülkeye yayılan Koronavirüs, İtalya'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Ticari faaliyetlerin kısmen durdurulduğu ülkede, virüs nedeliyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükselirken, toplam vaka sayısının 15 bin 113 olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberin göre, dünyada Çin'den sonra Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da, virüs nedeniyle ölü sayısı son 24 saatte 189 artarak 1016'ya yükseldi.

İtalya Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, karantinaya altına alınan toplam vaka sayısının 12 bin 462'den 15 bin 113'e yükseldiği belirtildi.

Dünya genelinde ise Koronavirüs nedeniyle, 5 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 133 binden fazla insan ise karantina altına alındı.

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