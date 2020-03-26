İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 662 kişi daha hayatını kaybetti; ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

Özgü Pınar, Roma - BBC

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle en çok ölümün yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 662 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi.

Son 24 saatte kayıtlara geçen ölüm sayısı düne göre az da olsa düşüş gösterdi. Dün bu sayı 683 olarak açıklanmıştı.

Ülkede bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı da 80 bin 539’a ulaştı. Toplam vaka sayısı düne göre yüzde 8.2 yükselmiş oldu.

İtalya’da toplam vaka sayılarındaki artış geçen haftaya göre gerilemiş görünüyor. Vaka sayılarının bir önceki güne artış oranları son 4 gündür en fazla yüzde 8.2 oldu.

Bundan bir hafta önce, 19 Mart Perşembe günü vaka sayısındaki artış ise yüzde 14.9’du.

İtalya’da karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlamasının üzerinden 2 hafta geçmesi nedeniyle bu hafta kritik olarak görülüyordu. Bu haftadan itibaren vaka ve ölü sayılarındaki artışta yavaşlama görülmesi umuluyor.