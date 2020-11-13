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Dünya

İtalya'da bir günde 40 bini aşkın yeni vaka

13 Kasım 2020 20:38

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında, son 24 saatte 40 bin 902 yeni vaka kaydedildi.

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