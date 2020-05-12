İtalya'da barlar ve restoranlar gelecek hafta açılıyor

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs salgınını en ağır geçiren Avrupa ülkelerinden olan İtalya'da barlar, restoranlar, berberler ve güzellik salonları gelecek hafta iş başı yapacak.

Roma, resmi açılış tarihi olan 2 Haziran tarihini geri çekerek, bölge yönetimlerine 18 Mayıs'tan itibaren istedikleri zaman işletmeleri açma yetkisi verdi.

Mağaza, müze ve kütüphanelerin de 18 Mayıs itibariyle açılması bekleniyor.

The Guardian'ın aktardığına göre işletmelerin açılmadan önce bazı güvenlik önlemleri alması gerekecek. Restoranların masalar arasında dört metre boşluk bırakması istenecek.

İtalya'da pazartesi günü 744 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, İtalya'da 4 Mart'tan bu yana görülen en düşük vaka artışı oldu.

Ülkede toplam 220 binden fazla vaka görüldü ve 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti.