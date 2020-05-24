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Koronavirüs

İtalya'da bar ve restoranlar açıldı; İçişleri Bakanı kalabalığa tepki gösterdi: Gençler sınırlarını unuttu

İtalya'da pek çok kentte bar ve restoranlar için yeni önlemler alındı

24 Mayıs 2020 12:57

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da hafifleyen kısıtlamalarla birlikte bar ve restoranlar açıldı. Ülkenin bazı şehirlerinde bar ve restoranlarda oluşan kalabalık nedeniyle belediyeler yeni kurallar belirlemek zorunda kaldıı. 

İtalya'da geçen hafta pazartesi gününden bu yana yeni tip Koronavirüs önlemleri hafiflemeye başladı. Ülkedeki bar ve restoran gibi pek çok işletme açıldı. Havanın da güzel olmasıyla birlikte İtalya'da vatandaşların barlara, sokaklara ve plajlara gitmesi yeni önlemler alınmasına neden oldu. 

Lombardiya bölgesinde bazı kentlerde barların kapanma saati olarak 21.00 belirlendi. Aynı zamanda barlarda tüm müşterilerin bir masaya oturması ve ayakta kimsenin vakit geçirmemesi istendi. 

Polis verilerine göre, İtalya'da Cumartesi günü Cuma'ya oranla yüzde 20 oranında daha fazla insan dışarı çıktı. Covid-19 hastası olan iki kişi karantina kurallarını ihlal ettikleri için ceza aldı. 

İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, insanlara sorumlu davranmaları çağrısında bulundu. Lamorgese, "Uzun zamandır evden çıkmayan genç insanlar sınırlarını unuttu. Umarım sorumluluk dugusu geri döner ve yeni koşullara alışılır" dedi. 

 

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