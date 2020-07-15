İtalya'da Atalanta rüzgârı; 93 gole ulaştılar

İtalya Serie A'nın 33. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, sezonun bitimine 5 hafta kala 93 gole ulaştı. Lacivert-siyahlıların 100 golü geçmesi bekleniyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, sezona damga vurmaya devam ediyor. Lacivert-siyahlı ekip, ligin 33. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Brescia'ya adeta gol olup yağdı.

Karşılaşmayı 6-2 kazanan Atalanta böylece, sezonun bitimine 5 hafta kala gol sayısını 93'e çıkardı. Bergamo temsilcisi, kalan 5 karşılaşmada en az 7 gol atması halinde 100 gole ulaşmış olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor

Bu sezon flaş sonuçlara imza atan Atalanta, İtalya Serie A'da maç fazlasıyla lider Juventus'un ardından ikinci sırada yer alıyor.



Ligdeki başarısını Şampiyonlar Ligi'ne de taşımayı başaran Atalanta, 15 Ağustos'ta Paris Saint Germain ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

İtalya'da 100 golü aşan takımlar

Serie A tarihinde 100 gol barajını aşan ilk kulüp Torino olmuştu. Torino, 1946-47 sezonunda 38 maçta 104 gol atarak Serie A’yı şampiyon tamamlamıştı.



Torino ekibi, 1947-48 sezonunda ise çıtayı adeta uzaya koymuş ve 125 golle yine şampiyonluğa uzanmıştı.



Mayıs 1949’daki uçak kazasıyla efsane kadrosunu kaybeden Torino’nun rekoruna en fazla yaklaşan ise 1949-50 sezonunda Milan’dı. Milano ekibi, 118 gol atmasına rağmen ligi ikinci bitirmiş, 100 gol atan Juventus ise şampiyonluğunu ilan etmişti.