İtalya'da 800'den fazla orman yangını: Pescara'da tatil köyleri boşaltıldı

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Avrupa'nın güneydoğusunu ağır sıcak hava dalgası etkisi altına alırken, İtalya'nın Pescara kentindeki bir kumsalın yakınındaki çam ormanında yangın çıkmasının ardıdan 5 kişi yaralandı ve tatilciler tahliye edildi.

5 yaşındaki bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi olmadığına inanılıyor.

Pescara Belediye Başkanı Carlo Masci, ''Birkaç evi ve tatil köylerini duman nedeniyle boşaltmak zorunda kaldık. En büyük problem sıcak rüzgar. Hasarı sınırlamak için elimizden geleni yapıyoruz'' dedi.

53 hektarlık Pineta Dannunziana Doğal Rezervi'nde çıkan yangında yaklaşık 800 kişinin evini terk ettiği belirtildi.

İtalya ulusal yangın takip kurumu, bu hafta sonu çoğu ülkenin güneyinde olmak üzere 800 yangının kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, ''Son 24 saatte itfaiyeciler 800'den fazla müdahale gerçekleştirdi; Sicilya'da 250, Puglia ve Calabria'da 130, Lazio'da 90 ve Campania'da 70'' denildi.

İspanya, Yunanistan ve Türkiye gibi Avrupa'nın güneyinde yer alan bir çok ülke orman yangınlarıyla mücadele ediyor.