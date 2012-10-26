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Dünya

İtalya'da 5 büyüklüğünde deprem: 1 ölü

İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinin kentinde 5 büyüklüğünde deprem, meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, 1 kişi depremin korkusundan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

26 Ekim 2012 14:13

 

İtalya'nın güneyinde gece saatlerinde deprem yaşandı. Calabria bölgesinde 5 büyüklüğünde yaşanan depremde can kaybı olmazken, İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Mormanno kentinin kuzeyi olduğunu belirtti.
INGV, sarsıntının yerin 6.3 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti. 
 
Deprem nedeniyle  korku ve paniğin yaşandığı bölgede halk geceyi dışarda geçirdi. Scalea kasabasında 84 yaşındaki bir erkek kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirirken, depremde yaralanan olmadığı açıklandı.
 
Mormanno'da kent merkezi ve katedralinde hasar oluşurken, kent hastanesi de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çok sayıda hasta geceyi dışarıda geçirdi.
 
İtalya'nın en yüksek deprem riski içeren bölgesi olan Calabria'da, depremin ardından 20'den fazla artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi. 
 

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