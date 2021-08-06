İtalya’da 2 yıl önce yanlışlıkla serbest bırakılan mafya babası İspanya’da yakalandı

Güneydeki Calabria bölgesinde 1980 ve 1990'larda "babaların babası" olarak anılan Paviglianiti, çok sayıda cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya üyeliği gibi bir dizi suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Ömür boyu hapis cezası daha sonra 30 yıl hapse indirilen Paviglianiti, 2019'da cezasının yanlış hesaplanması sonucu serbest kalmıştı.