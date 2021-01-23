İtalya'da 10 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası TikTok'a erişim kısıtlaması

İtalya'nın Palermo kentinde, 10 yaşındaki bir çocuğun Tiktok'taki 'meydan okuma oyununu' yüzünden öldüğü iddiası üzerine yaşı teyit edilemeyen kullanıcıların platforma erişimi engellendi. TikTok'a yönelik yasak kararının hemen devreye gireceği ve 15 Şubat'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

BBC'nin aktardığına göre; İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (GPDP) açıklamasında "Palermo'daki kız çocuğun vakasında kurum sosyal ağın bloke edilmesi talimatı verdi" ifadeleri kullandı. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre, TikTok'a yönelik yasak kararının hemen devreye gireceği ve 15 Şubat'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Palermo kentinde, 10 yaşında bir çocuğun boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, kızın Tiktok'ta 'kim uzun süre dayanacak' gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede infiale yol açtı.

Aralık ayında uyarıda bulunulmuştu

Üyeleri parlamento tarafından seçilen GPDP geçtiğimiz aralık ayında da TikTok'a uyarıda bulunduklarını hatırlattı. Kurum aralıkta TikTok'un kullanıcıların yaşlarını belirlemeye yeterli özeni göstermediğinden, 13 yaş altındakilerin platformu kullanma yasağının kolaylıkla delinebildiğinden şikayetçi olmuştu.

TikTok'tan açıklama

Çinli ByteDance şirketine ait olan TikTok'tan yapılan açıklamada ise platformda, Palermolu çocuğu böyle bir meydan okuma oyununa katılmaya itecek herhangi bir içeriğe rastlanmadığı belirtildi. TikTok sözcüsü, "Tehlikeli olabilecek davranışları cesaretlendiren, teşvik eden ya da yücelten içeriklere izin vermiyoruz" dedi.