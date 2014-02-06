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Dünya

İtalya Cumhurbaşkanı: Türkiye AB'yi şikayet etmekte haklı

İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano resmi bir ziyaret için gittiği Strasbourg'da Avrupa Parlamentosuna üye İtalyan milletvekillerine konuşurken Türkiye'yi de gündeme getirdi

06 Şubat 2014 12:24


İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri sürecinde verilen sözlerin tutulmadığından şikayet etmekte haklı olduğunu söyledi.

İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Fransa ve Almanya'nın bu konudaki tutumlarını eleştirdi. Napolitano, "Bu iki ülke Türkiye ile müzakerelerin başlatılmasından sadece 2 yıl sonra fikirlerini değiştirdi" dedi.

"Türkler bize 'Anlaşmalara saygı göstermiyorsunuz' demekte haklılar" diyen Napolitano, Paris ve Berlin'in aksine Roma'nın verilen sözlerden asla geri adım atmadığını vurguladı.

NTV'de yer alan haber göre, müzakarelerin sürdürülmesi gerektiğini belirten İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, muhtemel sonuçların ise daha sonra tartışılması gerektiğini dile getirdi.

İtalya gelecek Temmuz ayında AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek.

 

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