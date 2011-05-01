-İTALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ BİNASINDAN DUMAN YÜKSELİYOR CEZAYİR (A.A) - 01.05.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'taki İtalya Büyükelçiliği binasından duman yükseldiği bildirildi. Reuters'ın görgü tanıklarına dayanarak Cezayir'den verdiği habere göre binada yangının ardından dumanlar yükselmeye başladı. Yangının nedeni hakkında açıklama yapılmadı. İtalya, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan büyükelçiliğine ve diğer diplomatik misyonlara yönelik saldırıları kınadı. İtalya'nın Trablus Büyükelçiliğinde yangın çıktığı yönündeki haberlerden sonra İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçiliklere yönelik saldırılar kınandı ve Libya lideri Muammer Kaddafi'nin rejimi, yabancı misyonları korumak için önlem almakta başarısız olmakla suçlandı. Açıklamada, saldırıya uğrayan diğer diplomatik misyonların hangileri olduğu konusunda bilgi verilmezken, saldırının, İtalya'nın, NATO'nun Libya operasyonunda ortaklarıyla birlikte hareket etmekteki kararlılığını ''zayıflatmayacağı'' belirtildi. İtalya, Libya'daki diplomatlarını haftalar önce bu ülkeden geri çekmişti.