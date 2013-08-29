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Spor

İtalya basını: Galatasaray ile Lazio Burak Yılmaz transferinde anlaştı

İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a göre Galatasaray ve Lazio Burak Yılmaz için 12 milyon Euro karşılığında anlaştı

29 Ağustos 2013 18:48

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Lazio'yla Burak Yılmaz transferi konusunda anlaştığını duyurdu.

Tarafların ödeme planı hakkındaki son pürüzlerin ardından transferin resmen açıklanacağı iddia edildi.

Ancak Eurosport Türkiye'ye konuşan Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün, Burak Yılmaz'ı 18 milyon Euro'dan daha aşağı bir bedelle satmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Burak'ı satmak istemediklerini ama Lazio'nun ısrarlı tavrı karşısında görüşme masasına oturduklarını ifade eden Ergün, "Başkan Ünal Aysal da Burak'ın takımda kalmasından yana" dedi.

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