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Dünya

İtalya Başbakanlık Sarayı önünde silahlı saldırı!

İtalyan devlet televizyonu yararlıların olduğunu bildirdi. Saldırganın polis tarafından yakalandığı gelen bilgiler arasında

28 Nisan 2013 16:05

İtalya'da Enrico Letta başkanlığında kurulan yeni hükümet Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yemin ederken başbakanlık önünde silahlı bir saldırı düzenlendi.
 
İtalya saldırı şoku yaşıyor.

Enrico Letta başkanlığında kurulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yemin etti.

Ancak yemin sırasında Başbakanlık önünde silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis yaralandı.

Polislerden birinin boynundan, diğerinin ise ayağından yaralandığı bildirildi. Boynundan yaralanan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Saldırının ardından bölge güvenlik çemberine alındı.

Saldırının neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

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