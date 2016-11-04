İtalya Başbakanı'ndan HDP açıklaması

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Türkiye’de son saatlerde yaşanan gelişmeleri büyük endişeyle izlediklerini belirtti.

ANSA haber ajansının İtalya Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Matteo Renzi ayrıca, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili yeni yasanın, olası siyasi kullanımının kabul edilemez olduğunu da kaydetti.



İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ise, HDP’ye yapılan operasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, parti liderleri Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile çok sayıda milletvekilinin gözaltına alınma ya da tutuklanma haberlerinin derin endişe uyandırdığını belirtti.

“Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması konusundaki son normların siyasi amaçlı kullanımını şiddetle kınıyorum” şeklinde tepki gösteren Gentiloni, “İtalya Hükümeti, terör tehdidi karşısında Türk makamları ile dayanışma içinde olduğunu yinelerken, Diyarbakır’da bu gece meydana gelen saldırıda ölenlerin ailelerine yakınlığını ifade ediyor. Ancak PKK’nın eylemlerine karşıtlık, muhalif milletvekillerinin haklarını inkar etmeyi meşru kılamaz” ifadelerini kullandı.

Bu durumun üstesinden gelmek için meclisteki tüm siyasi güçlerin birlikte hareket edeceğini umduğunu kaydeden Gentiloni, gözaltı ve tutuklamaların, ülkedeki Kürt tarafıyla herhangi bir demokratik ve yapıcı diyaloğu riske attığını savundu.

İtalyan Bakan ayrıca, Türkiye için Avrupa yolunda gerekli olan sivil ve demokratik özgürlükler ile hukukun üstünlüğünü koruması için Türk makamlarına çağrıda bulundu.

