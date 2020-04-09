İtalya Başbakanı'ndan karantina kısıtlamalarında hafifleme sinyali: Bilim insanlarının onayına bağlı olacak

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artış hızında yavaşlama devam ederse Nisan ayı sonunda karantina önlemlerinin hafifleyebileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Conte, yaklaşık 140 bin Koronavirüs vakasının kaydedildiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin artış hızının yavaşlamasını değerlendirdi. Conte, Nisan ayının sonuna doğru karantina önlemlerinin hafifleyebileceğini söyledi ve ekledi: "Öncelikle hangi sektörlerin çalışmaya başlayabileceğini kararlaştırmalıyız. Bilim insanları da doğrularsa ay sonunda bazı önlemleri kaldırabilirz"

İtalya'nın salgına karşı gardını düşürmemesi gerektiğini de vurgulayan Conte, kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılacağını söyledi.

İtalya'da Çarşamba günü Koronavirüs kaynaklı 542 ölüm kaydedildi, bu sayı bir gün önce 604'tü. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı.