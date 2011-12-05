İtalya Başbakanı maaşından vazgeçti

T24 - İtalya'yı ağır borç yükünden kurtarmaya çalışan Başbakan Monti, hem başbakanlık hem de ekonomi bakanlığı için aldığı maaşlarından feragat ettiğini açıkladı.



İtalya’da, 2013 yılına kadar bütçe dengesini sağlamak amacıyla hazırlanan ve sert önlemleri içeren yeni tasarruf paketi açıklandı.



Başbakan ve Ekonomi Bakanı Mario Monti, acil önlemlerin gerekliliğini, “İtalyanların bir borç riski ve hatası, 60 yıldır yaptıklarını tehlikeye sokar. İstediğimiz özveriler, ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlamak, İtalya'yı içinde bulunduğu ciddi krizden kurtarmak içindir” sözleriyle ifade etti.

'Avrupa istiyor diye sizden özveri bekleyemem'



Başbakan Monti, "Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Avrupa istiyor diye İtalyanlardan asla özveri istemeyeceğim" dedi. Tasarruf paketindeki düzenlemelerin, eşit ve adil olacak şekilde titizlikle hazırlandığını vurgulayan Monti, maaşını almayacağını, bu parayı şu an zor durumda bulunan ülkesinin bütçesine bağışlayacağını da açıkladı.



Monti, "Bu zamanda tüm vatandaşlarımızdan özveride bulunmalarını istiyoruz. Bunun içinbaşbakanlık ve ekonomi bakanlığı maaşlarımdan vazgeçmek en doğru yol gibi göründü" dedi.

Seçimlerde aday olmayacak



Mario Monti bir soru üzerine, gelecek genel seçimlerde başbakanlığa adaylığını koyacağı yönündeki iddiaları da, “Ben İtalya'nın ve Avrupa'nın çıkarlarını içeren ağır ve olağanüstü sorumluluğu başarıyla tamamlamak için tasalanıyorum. Sanırım bu görevimi yerine getirmek yeterli olacaktırö diye yalanladı. Var olan teknik hükümetin ise uzun ömürlü olacağını ekledi.

Berlusconi şimdi yandı



Sadece halkın kemer sıkmayacağını vurgulayan Başbakan Monti, siyasi maliyetlerde ciddi kısıntılar yapılacağını belirterek, "Hükümet olarak vergi kaçırılmasının önüne geçmek için de önemli adımlar attık. Geçmişte de aynı tedbirler alınmıştı ama bizim hazırladığımız önlemlerin daha keskin olduğunu göreceksiniz" diyerek, vergi kaçıranlara göz dağı verdi. Monti'ye koltuğunu devretmek zorunda kalan Silvio Berlusconi ise vergi kaçakçılığı suçlamasıyla halen yargılanıyor.

Zenginlerden ek vergi



Yeni ekonomik önlemler paketi, 2012 yılından itibaren kadınlarda emeklilik yaşının 60'tan 62'ye, erkeklerde ise 65'ten 66'ya yükseltilmesini öngörürken, zenginlerden daha çok vergi almayı da içeriyor. Parlamentoda bugün görücüye çıkacak olan paketle, lüks otomobili, yatı ve özel uçağı olanlardan ek "lüks vergisi" alınması hedefleniyor.



Berlusconi döneminde kaldırılan emlak vergisigeri gelirken, yerel yönetimlerden 5 milyar Euro'luk bir kısıntı yapılacak, likidite sorunu çeken İtalyan bankalarına, Merkez Bankası'na kredi talebinde bulunmaları halinde devlet garantör olacak.



Yine Berlusconi hükümetinin yüzde 20'den yüzde 21'e çıkarttığı KDV, yüzde 23'e çıkarılacak. Zorunlu tüketim vergisi, gıdada yüzde 4'ten 6'ya, diğer alanlarda ise yüzde 10'dan yüzde 12'ye çıkartılacak. Ek gelir vergileri de alınacak. Ekonomik büyüme için küçük ve orta ölçekli girişimcilere vergi kolaylığı sağlanacak, 20-25 milyar Euro kredi garanti fonu sağlanacak.

AB'den ilk yorum



Avrupa'dan İtalya'nın yeni tasarruf tedbirlerine ilk tepki Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn'den geldi. Rehn, "Zamanında ve iddialı önlemler" dedi. Ülkedeki muhalefet partiler kanadından, tedbirlerin çok ağır olduğu ancak bununParlamento'da zaten tartışılacağı yönünde açıklamalar geldi.



