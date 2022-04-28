İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye 'tam destek' verdiğini yineledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya'nın, Ukrayna'ya 'tam destek' verdiğini ve yaşanan krize kalıcı bir çözüm için katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada; Zelenski ve Draghi'nin görüşmesinde, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerin, ülkenin geleceğindeki güvenlik anlaşmalarının ve Rusya'nın işgali karşısında ülkeye yapılacak yardımların ele alındığı belirtildi.

Draghi'nin ofisinden yapılan başka bir açıklamada; Ukrayna'daki savaşı ve diğer konuları görüşmek üzere Başbakan Draghi'nin, 10 Mayıs'ta Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.

Rusya'nın işgali nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalan 100 bin Ukraynalı'yı kabul eden İtalya'ya teşekkür eden Zelenski, Draghi ile gerçekleştirdikleri görüşme ile ilgili yaptığı paylaşımda,"Rusya'nın saldırganlığını tersine çevirme konusundaki ilerleme hakkında bilgi verildi. Rusya'nın insanlığa karşı işlenen suçlarının soruşturulmasına İtalya’nın da dahil olmasına minnettarız. Ayrıca saldırgan Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesine ilkeli destek de takdir edildi" dedi.