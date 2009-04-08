İtalya Başbakanı Berlusconi 'çam devirdi'

Deprem, espri damarını çatlattı!

İtalyan aşıklar depremde sarılıp can vermiş

Berlusconi'den diğer inciler

Bir Alman TV'sinde konuşan Berlusconi, "Hiçbir eksikleri yok. Sıcacık yemeklerini yiyorlar, tedavi oluyorlar. Başlarını soktukları yerler elbette geçici; ama bunu hafta sonu çadır tatili saymak lazım..." dedi.Abruzzo bölgesini pazartesi günü vuran depremde evini kaybeden binlerce insan çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Depremde en az 250 kişi öldü...Gaflarıyla ünlü Berlusconi’nin ‘en iyi’ gafları arasında, geleneksel NATO fotoğraf çekimini Başbakan Erdoğan’la konuştuğu için kaçırması da var* G20 zirvesinin aile fotoğrafı çekimleri sonrasında “Mister Obamaaaa” diye bağırarak koşturunca, İngiltere Kraliçesi’nin hışmına uğradı.* Gazetecilerle sohbet eden Berlusconi, “Epeydir güneşe çıkmadığım için rengim Obama’dan daha açık” dedi.* İtalya’da kadınlara tecavüz vakalarının artmasıyla ilgili, “Güzel İtalyan kızları kadar askere ihtiyacımız var. Ama bu sayıya ulaşmamız olanaksız” dedi.* Model Mara Carfagna’ya canlı yayında “Evli olmasaydım seninle hemen evlenirdim” dedi. Carfagna, daha sonra Eşitlik Bakanı oldu.* Avrupa Parlamentosu milletvekili Martin Schulz’e, “Nazi kampları üzerine bir film hazırlanıyor. Size kamp müdürü rolünü teklif ediyorum” dedi.* “Komünizmin Kara Kitabı’ndan alıntı yaparak, “Okuyun, Mao zamanında çocukları yemediklerini, kaynatıp gübre yaptıklarını göreceksiniz” diye konuştu.* 2005’te düzenlenen AB Gıda Zirvesi’nde, ”Playboyluk marifetlerim sayesinde buradayız. Zirvenin İtalya’da yapılması için, o dönem AB Başkanı olan Finlandiya Cumhurbaşkanı, güzel kadın Tarja Halonen’e kur yapmıştım” dedi.* Wall Street’te, “İtalya’ya yatırım yapın, harika kızlarımız var” dedi.* İspanya’daki AB zirvesinde fotoğraf çekilirken, dönemin İspanyol Dışişleri Bakanı Pique’nin başının üzerinde parmaklarıyla iki kulak işareti yaptı.