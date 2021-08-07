İtalya, 800 göçmen taşıyan 2 kurtarma gemisinin Sicilya'ya yanaşmasına izin verdi

Akdeniz'de 257 göçmeni taşıyan Sea Watch 3 kurtarma gemisinin İtalya'ya bağlı Sicilya Adası'na yanaşmasına izin verildi.

Almanya merkezli yardım kuruluşu Sea Watch geminin Sicilya'nın batısındaki Trapani limanına demirlendiğini ve karaya çıkmadan önce içerisindeki bulunan 70'i çocuk 257 kişiye Covid-19 testi yapıldığını duyurdu.

Euronews'in haberine göre; Sea Watch 3 kurtarma gemisine verilen izinden saatler sonra bir diğer yardım kuruluşu SOS Mediterranee, Ocean Viking isimli kurtarma gemisinin taşıdığı 549 göçmenle birlikte Sicilya'nın güneyindeki Pozzallo limanına yanaşmasına izin verildiğini bildirdi.

SOS Mediterranee gemide ilaç sıkıntısı çekildiğini ve 3 hamile kadının sağlığının hızla kötüye gittiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İtalya hafta başında Avrupa Birliği'ne ve üye devletlere son aylarda ülkeye gelen binlerce sığınmacının bir kısmını alma çağrısında bulundu.

Öte yandan İtalya'nın daha önce yaptığı benzer çağrılar Avrupa Birliği cephesinde karşılığını bulmamıştı.

İtalya İçişleri Bakanı hafta başında Avrupa Birliği'nin göçmen politikasını acilen değiştirmesi gerektiğini söylemişti.