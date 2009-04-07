İtalya 6.3'lük depremle yerle bir oldu

Tempo24



Milli seferberlik kararı yolda

İtalya'nın milenyum faciası

Dün yerel saatle 03.35’te meydana gelen ve başkent Roma’dan da hissedilen depremin merkez üssünün, kentin 95 kilometre doğusundaki Abruzzo bölgesinde olduğu ifade edildi. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem, l’Aquila kentinde, bir öğrenci yurdu dahil bazı binaların yıkılmasına neden oldu.İtalyan yetkililere göre 5.8, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre ise 6.3 büyüklüğünde olan depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, sayının artacağına da kesin gözüyle bakılıyor.İtalyan Sivil Savunma Teşkilatı'nın ilk tahminlerine göre, dün gece meydana gelen deprem yaklaşık 10 bin binanın zarar görmesine ve binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Guido Bertolaso, bu sabah Roma'dan deprem bölgesine hareketinden önce, depremzedelere yardım amacıyla hükümetin milli seferberlik kararı alacağını açıkladı.Bertolaso, "Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığıyla görüştüm. Başbakan Berlusconi, gece meydana gelen deprem nedeniyle en kısa sürede milli seferberlik kararı alacak ve bu acil durumun idaresi için beni olağanüstü komiser olarak atayacak" dedi.Bertolaso, Roma'ya 95 km. mesafedeki L'Aquila'da meydana gelen depremi, "İtalya'nın milenyumun başlamasından bu yana tanık olduğu en büyük facia" olarak niteledi ve "Bu, geçmişte Umbria ve Marche'de meydana gelen depremleri andıran, belki onlardan da vahim bir facia. Haftalarca ülke gündemimizi meşgul edecek" diye konuştu.Roma'dan yardım konvoyları deprem bölgesine hareket ederken, depremzedeler için çadır kentler oluşturuldu.L'Aquila kenti dışında depremden en fazla zarar gören yerleşim merkezlerinin Roio Coggio, Massa, Paganica ve Fossa beldeleri olduğu kaydedildi.

Romalılar kendilerini sokaklara attı



Sarsıntının sert şekilde hissedildiği Roma’da insanların binalardan kaçıp kendilerini sokağa attığı gözlendi. Sarsıntılar nedeniyle evlerdeki eşyaların devrildiği, otomobil alarmlarının çalışmaya başladığı bildirildi.



L’Aquila bölgesinde önceki gün de depremler olmuştu; ancak dünkü depremin en şiddetlisi olduğu ifade ediliyor.