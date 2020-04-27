İtalya, 4 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmaya başlıyor

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının gevşetileceğini duyurdu.

Kısıtlamaların gevşetilmesiyle 4 Mayıs itibariyle İtalyanlar yaşadıkları bölge içerisinde bazı aktiveler gerçekleştirebilecek ancak bölge dışı hareket hakkı sadece doktorlara veya yaşadığından farklı yerde çalışanlara tanınacak.

Birçok kişinin uzun süredir aile fertlerini görmediğinin farkında olduklarını belirten Conte, gelecek hafta insanların aynı bölgede yaşadıkları sürece aile üyelerini ziyaret edebileceklerini söyledi.

İtalya lideri, kısıtlamaların kademeli olarak kardırılması kapsamında 4 Mayıs'ya parkların da açılacağını belirtirken içeri sadece sınırlı sayıda insan alınacağını ve insanların sosyal mesafe uygulamalarına uyması beklendiği belirtildi.

İnşaat ve imalat sektörlerinin gelecek pazartesi iş başı yapacağı belirtilirken, Conte, perakende ticaretin planın 2. aşamasında, yani 18 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi.

İspanya'dan sonra Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü ülke olan İtalya'da dün, 14 Mart'tan bu yana en az Koronvirüs kaynaklı ölümün yaşandığı gün oldu. Ülkede 260 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da toplamda 197 bin 675 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görüldü ve 26 bin 644 kişi hayatını kaybetti.