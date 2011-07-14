-İTALYA "KEMER SIKACAK" ROMA (A.A) - 14.07.2011 - İtalya'da Senato, 40 milyar avro tutarındaki tasarruf paketini onayladı. İtalya Senatosu, Avro Bölgesi'nde yaşanan borç krizinin İtalya'ya sıçrayabileceği baskılarının gölgesinde Bakanlar Kurulu'nun, 30 Haziran'da onayladığı 3 yıllık 40 milyar avro tutarındaki tasarruf planını kabul etti. Paketin yürürlüğe girebilmesi için yarın Parlamentoda, pazar günü ise Alt Komisyonda onaylanması gerekiyor. İtalya, Avro Bölgesi'nde Yunanistan'ın ardından kamu borç yükü en yüksek ikinci ülke. Ülkenin kamu borç yükü, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 120'sine ulaşmış durumda. Söz konusu tasarruf paketi, dev boyutlara ulaşan kamu borcunu 2014 yılına kadar görece dengeye oturtmayı hedefliyor.