İtalya 200 bin göçmene vize vererek AB'den 'intikam alabilir'

İtalya'nın göçmenlerin kabulü konusunda kendisini yalnız bırakmakla suçladığı Avrupa Birliği'nden (AB) "intikam almak" için 200 bin göçmene oturma izni vererek onların diğer AB ülkelerine geçmelerini sağlamayı düşündüğü iddia edildi.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre İtalyan hükümetinden üst düzey isimler, Akdeniz yoluyla ülkeye gelen göçmenlerin diğer Avrupa ülkelerine dağıtılması için bu seçeneği değerlendiriyor.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro ve iktidardaki Demokratik Parti'den Senatör Luigi Manconi, göçmenlere geçici vizeler verilmesi konusunun görüşüldüğünü söyledi.

Balkanlar'daki savaşların ardından göçmenlere geçici koruma verilmesi amacıyla Avrupa Konseyi tarafından çıkarılan bir yönergenin ya da İtalya'da son olarak 2011'de kullanılan bir ulusal yasa maddesinin devreye sokulabileceği belirtiliyor.

Avrupa Konseyi yönergesine başvurmak için AB ülkelerinin onayı gerektiği için bu seçenek pek de olası görünmüyor.

Ancak İtalya'nın 2011'de binlerce Tunusluya yaptığı gibi ulusal yasalarına dayanarak göçmenlere "insani vize" verebileceği ve bu sayede bu kişilerin diğer AB ülkelerine yasal yollarla geçiş yapabileceği belirtiliyor.

İtalya'ya bu yılın ilk 6 ayında deniz yoluyla gelen göçmen sayısı 85 bini geçti.

Roma yönetimi Akdeniz'den kurtarılan tüm göçmenlerin İtalya kıyılarına getirilmesine karşı çıkıyor ve diğer AB ülkelerinin de bu göçmenleri kabul etmesini istiyor.

Ancak İtalya'nın bu konudaki taleplerine diğer ülkelerden olumsuz yanıt gelmeye devam ediyor.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, İtalyan Sky TG24 televizyonuna yaptığı açıklamada "Diğer AB ülkeleri, insanların hayatını kurtardığımız için bize kendimizi suçlu hissetiremez. Avrupa'ya bizi yalnız bırakmaması gerektiğini anlatmalıyız" dedi.

Mario Giro, Times'ın haberindeki iddialarla ilgili olarak "Tüm seçenekler masada. Göçmenlere koruma sağlamak krizi çözmenin yollarından biri" diye konuştu.

Giro, İtalya'nın böyle bir girişimde bulunmasının, AB ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı tehlikeye atma ihtimaliyle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Schengen'i iptal ettirebilecek tek taraflı adımlar atmak istemiyoruz ancak Avrupa hükümetlerini sorumluluklarıyla yüzleştirmeliyiz."

"Bu plan Roma için tatlı bir intikam olabilir" ifadelerini kullanan Times gazetesi ise böyle bir hamlede bulunmasının, İtalya ile başta komşuları Fransa ve Avusturya olmak üzere diğer AB ülkeleri arasında 'diplomatik bir savaşa' yol açabileceğini vurguladı.

Gazete ayrıca, bu planın resmiyet kazanması halinde "Türkiye'nin Avrupa'yı göçmene boğma yönündeki tehditlerini" anımsatacağı yorumunu yaptı.

Göçmenlere geçici vize ya da oturma izni planı haberi İtalyan siyaset dünyasında farklı tepkilerle karşılandı.

Radikal Parti Genel Sekreteri Riccardo Magi bu plana destek vererek "Bazı AB ülkelerinin sorumluluklarını üstelenmekten kaçmasına karşılık olarak göçmenlere tüm Avrupa'da geçerli geçici izinler verilmesi seçeneğini ilk olarak biz İtalyan Radikaller olarak hükümete sunmuştuk. Umarız hükümet bu yolu ciddi olarak değerlendirir" dedi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Lara Comi ise Avrupa'ya emrivaki yaparak istenen sonuçların alınamayacağını söyleyerek, "Tek yol diplomasi ve diyalog yoludur" diye konuştu.

Comi, "Sürekli olarak suratımıza kapattıkları kapıların yarattığı öfkeyi anlıyorum fakat istediğimizi alabilmek için ciddi ve güvenilir olmamız gerekiyor. İntikam yolunun en iyi yol olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.