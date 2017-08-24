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İşyerinin eski sahibini öldüren Tekel bayisi tutuklandı (2)

TUTUKLANDI Eskişehir'de devir aldığı Tekel bayiinin eski sahibi Savaş Güzelgün'ü tabancayla vurarak öldüren İsmail Erdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

24 Ağustos 2017 21:12

TUTUKLANDI
Eskişehir\'de devir aldığı Tekel bayiinin eski sahibi Savaş Güzelgün\'ü tabancayla vurarak öldüren İsmail Erdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdağ, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne götürüldü.

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