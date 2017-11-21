İşyerinden kaynak makinesi çalan şüpheliler yakalandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta camını kırarak girdikleri işyerinden kaynak makinesi ve kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi, yakalandı.

Dün gece Demircilerardı Mahallesi\'nde bulunan B.K.\'ya ait demir doğrama dükkanını giren 2 kişi, kaynak makinesi ve 100 metre kabloyu çaldı. Sabah işyerine gelen B.K., soyulduğunu fark edip, polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla şüpheliler, D.C. ve E.E.\'yi yakaladı. Çalınan malzemeler de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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