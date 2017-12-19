İşyerinden çıkarken tabancayla vuruldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.\'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Çevreyolu\'nda meydana geldi. Muhammed İkbal A., yanındaki tabancayı çekip, işyerinden çıkan Mahmut D.\'ye doğru ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Mahmut D., kanlar içinde yere yığıldı. Mahmut D., çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Muhammed İkbal A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı.



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