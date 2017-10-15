İşyerinde tabancalı saldırıda öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te 38 yaşındaki Savaş Öncebe, işlettiği züccaciye dükkanında kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Hamdi Kutlar Caddesi\'nde meydana geldi. Savaş Öncebe\'nin sahibi olduğu züccaciye dükkanına gelen kimliği henüz belirsiz kişi, tabancayla ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Öncebe, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Öncebe, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Öncebe\'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, polis saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışması başlattı.



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