İşyerinde spor yapmak verimliliği artırıyor

Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, sabah işe başlamadan ya da öğle yemeği saatlerinde işyerinde spor yapanların kendisine verilen işlerle daha iyi başa çıktıkları bulundu. Aynı zamanda jimnastik yapmadıkları günlere göre ruh halleri de daha iyi oluyor. Bristol Üniversitesi'nden araştırmacı Jo Coulson, "Düzenli egzersiz yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlık açısından yararı olduğu herkes tarafından çok iyi biliniyor" dedi.İşyeri Sağlık Yönetimi dergisinde yayınlanan araştırmada, egzersiz personele enerji veriyor, konsantrasyonunu, problem çözme yeteneğini artırıyor ve daha dingin olmalarını sağlıyor. Uzmanlar, ortaya çıkan bulguların işletmeleri personelini egzersiz yapmaları için gerekli imkânı sağlama konusunda cesaretlendireceğini belirtiyorlar.