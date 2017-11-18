İşyerinde rahatsızlandı, kaldırıldığı hastanede öldü

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Cenk Kaygusuz, kurtarılamadı.

Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinde Cenk Kaygusuz, fenalaştı. Arkadaşlarının uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle fenalaştığını söylediği öne sürülen Kaygusuz, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaygusuz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu belirtilen Cenk Kaygusuz\'un cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Kaygusuz\'un geceyi birlikte geçirdiği E.Ü ve M.K isimli iki arkadaşının ifadesine başvuruldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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