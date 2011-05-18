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Yaşam

İşyerinde mastürbasyon yapabilecek

Brezilya'da beyninin bir bölgesindeki istikrarsız kimyasal salgılar yüzünden sürekli mastürbasyon yapma ihtiyacı duyan Silvares'e

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - Brezilya'da beyninin bir bölgesindeki istikrarsız kimyasal salgılar yüzünden sürekli mastürbasyon yapma ihtiyacı duyan Silvares'e mahkemeden izin çıktı.

36 yaşındaki Ana Catarina Bezerra Silvares dünyada nadir görülen hastalığı nedeniyle çalıştığı muhasebe şirketinde 2 saatte bir mastürbasyon yapıyordu.Şaşkına dönen şirket yöneticileri bu duruma daha fazla tahammül edemeyerek Silvares'i işten kovdu.

Bu hastalığın tedavisi için ilaç alan Silvares, şirket aleyhine dava açtı ve davayı kazandı.Mahkeme, Silvares'in fizyolojik rahatsızlığını gerekçe göstererek, iş yerinde mastürbasyon yapabileceğine ve işe geri alınmasına karar verdi.Silvares hastalığın tedavesi için ilaç kullansa da, ilaçlar hastalığı sadece hafifletebiliyor.


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