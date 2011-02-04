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İŞYERİ SAHİBİNDEN SAVUNMA ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 12:58

-İŞYERİ SAHİBİNDEN SAVUNMA ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ostim'de ilk patlamanın yaşandığı Ostim Mega Center'daki Özkanlar Şirketinin ortaklarından Ayhan Özkan, ''Resmi kurumlardan daha çok güvenliğimize özen gösteriyoruz. İnsan canına önem veriyoruz. İşletme ruhsatıymış, iş güvenliğiymiş, diğer konularda bilmeden konuşmasın kimse'' dedi. Özkan, dün meydana gelen patlamanın kendilerini çok derinden üzdüğünü belirterek, şirketleriyle ilgili eleştirileri yersiz bulduğunu söyledi. Firmalarının, ''alelade bir firma'' olmadığını dile getiren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz, 'İhracatın Yıldızları' ödülünü almış bir firmayız. Yüzde 95 ihracat yapan, Avrupa standartlarında bir firmayız. Burada ürettiklerimiz bütün dünyaya ihraç ediyoruz. Resmi kurumlardan daha çok güvenliğimize özen gösteriyoruz. İnsan canına önem veriyoruz. İşletme ruhsatıymış, iş güvenliğiymiş, diğer konularda bilmeden konuşmasın kimse. Biz resmi kurumlardan ileriyiz bu konularda iş güvenliği, insan güvenliği konusunda. Bu konuda bütün kapılarımız, defterlerimiz herkese açık. Öyle işletme ruhsatı yokmuş, prosedürleri yerine getirmemiş gibi bir şey söz konusu değil, olamaz da. Ostim yetkilileri bunu daha iyi bilir.''

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