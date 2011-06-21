-İŞYERİ, İÇİNDEKİ HAYVANLARLA MÜHÜRLENDİ ISPARTA (A.A) - 21.06.2011 - Isparta'da evcil hayvan satışı yapılan iş yeri, sertifikası olmadığı gerekçesiyle bir hafta önce Isparta Belediyesi ekiplerince, henüz hayvanlar içerideyken mühürlendi. Hayvanların içeride ölüme terk edildiğine ilişkin iddiaları araştıran gazetecilerin devreye girmesinin ardından mühür söküldü, ancak iş yerindeki hayvanların büyük bölümünün telef olduğu görüldü. İş yeri sahibi Mehmet Aydın, evcil hayvan satışı yaptığı iş yerini geçen yılın Aralık ayında devraldığını, dükkanının 15 Haziranda Tarım İl Müdürlüğü'nün talimatı ve Isparta Belediyesi ekiplerince, canlı hayvan satışına ilişkin sertifikası olmadığı gerekçesiyle mühürlendiğini söyledi. İş yerinin ruhsat ve vergi işlemlerinin tam olduğunu, sertifika için de müracaat ettiğini anlatan Aydın, yaklaşık 6 aydır sertifika alabilmek için kurs açılmasını beklediğini, ancak kursun halen açılmadığını kaydetti. Aydın, iş yerinin içeride hayvanlar varken mühürlendiğini belirterek, içeride 10 güvercin, 50 bıldırcın, 10 fare, 10 kaplumbağa, 200 akvaryum balığı ve 20 muhabbet kuşu bulunduğunu bildirdi. İçerideki hayvanların ''Adeta ölüme terk edildiğini'' savunan Aydın, bugün Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kendisini arayarak, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almasını istediklerini anlattı. Kararı aldıktan sonra mührün söküldüğünü ve iş yerini açabildiğini ifade eden Aydın, ''Ancak iş yerinde bulunan hayvanların büyük kısmı telef oldu'' dedi. -''UYARIYA RAĞMEN HAYVANLARI TAHLİYE ETMEDİ''- Isparta Tarım İl Müdürü Sıddık İpek de, iş yeri sahibinin sertifikası olmadığı gerekçesiyle uyarıldığını, 7 aydır sertifika almadığı için de mühürleme işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi. Kursun belediye tarafından açıldığını belirten İpek, ''Biz kanunları uyguluyoruz. Diğer işletmecilerin de hakkını korumak zorundayız. Eğer bu dükkanı işletmek istiyorsa, sertifika bulundurması gerekiyor'' dedi. İşletme sahibinin, uyarılara rağmen dükkanındaki hayvanları tahliye etmediğini de ifade eden İpek, hayvanlar içerideyken mühürleme yapılmasını ise doğru bulmadığını söyledi. İpek, ''Mühürleme işinde belediyenin tedbirli davranması gerekiyordu, ancak içeride canlı hayvanlar varken mühürleme yapmışlar. Biz de hayvanlar ölmesin diye belediyeye bir daha yazı yazdık. Hayvanların tahliye edilmesi ya da işletmecinin hayvanların bakımını yapabilmesi için süre verilmesini istedik'' diye konuştu. -MÜHÜR KALDIRILDI- Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Parlakyıldız ise Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen yazının ardından işletme sahibine tebligat yapıldığını ve bu süre içinde iş yeri sahibinin tahliyeyi gerçekleştirmediğini bildirdi. Parlakyıldız, hayvanların ölmemesi için işletme sahibine uygulamanın durdurulması için mahkemeden karar almasını önerdiklerini ve bu kararın ellerine ulaşmasıyla birlikte mührü kaldırdıklarını söyledi.