İşyeri hekimliği sınavına girenlerin yüzde 91'i başarısız

İşyeri hekimliği sertifikası almak için açılan sınav tam bir hüsranla sonuçlandı. Sınava giren 6 bin 655 tıp doktorundan yüzde 91’i başarısız oldu.

Hekim bulundurma zorunluluğu ‘çok tehlikeli’ ve ‘tehlikeli’ işyerlerinde başlarken, ‘az tehlikeli’ işyerleri için ise 1 Temmuz 2016’dan itibaren devreye girecek.

Geçtiğimiz ay yapılan İşyeri hekimliği sınavına 7.521 başvuru oldu. Bunlardan 866’sı sınava girmedi. Ancak giren tıp doktorlarının, yüzde 91’i başarısız oldu. Başarısızlık oranının yüksek olması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi ve “Sınav sistemi ve içeriğinde mi yoksa doktorların bilgi düzeyinde mi eksiklik var?” sorusu ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'un "Doktor bu ne!" başlığıyla köşesine taşıdığı (23 Haziran 2014) konuya ilişkin yazısı şöyle:

Hekimlerin yüzde 91’inin işyeri hekimliği sınavında “başarısız” olması inanılır gibi değil! İşyerleri ve çalışanlar için iş güvenliği ve sağlığı ciddi bir olay. İşyeri ve işçilerle ilgili çok sayıda yükümlülüklerin ve cezaların yer aldığı bu uygulamada, görev alacak işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli son derece önemli. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri için;

90 saat uzaktan,

90 saat örgün,

40 saat de uygulamalı eğitim, olmak üzere toplam 220 saat eğitim zorunluluğu var.

Diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) için de;

45 saat uzaktan,

45 saat örgün eğitim, olmak üzere, toplam 90 saat eğitim zorunluluğu var.

Bu eğitimler alındıktan sonra sınava girilecek. Başarılı olanlara da sertifika verilecek. Sertifikası olmayanların çalıştırılması yasak.

İş güvenliği fiyaskosu

Uygulama çok tehlikeli işyerleri ve tehlikeli işyerleri için başladı. Az tehlikeli işyerleri için de 1 Temmuz 2016’da başlayacak. Bu noktada durup mevcut tabloya bakıyoruz. İşyeri hekimliği ile ilgili 220 saat eğitim alanlar sınava girmişler. Sonuç; sınava giren hekimlerin yüzde 91’i başarısız!

Diğer sağlık personeli ile ilgili 90 saatlik zorunlu eğitim olayına bakıyoruz.

İş Güvenliği Genel Müdürlüğü, diğer sağlık personelinin eğitim programını yayınlamamış. Oysa bunların 1 Ocak 2015 itibariyle sertifikalı olmaları gerekiyor.

Başbakanlığa gönderilen bir yönetmelik taslağı var. Geçtiğimiz perşembe “Altı kaval üstü şeşhane” başlığı altında açıkladığımız gibi; Yönetmelik Taslağı’nın 29/1. Maddesinde diğer sağlık personeli için eğitimin zorunlu olduğu ve süresi açıklanıyor. 29/3. Maddesinde de eğitime katılma zorunluluğunun aranmayacağı belirtiliyor!

Buna göre; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 220 saat eğitim almış olacak. Diğer sağlık personeli ise, 1 saat bile eğitim almamış olacak! Ardından, eğitim almamış yardımcı sağlık personeli maden sahaları ve inşaatlar gibi çok tehlikeli işyerlerine ya da tehlikeli olan diğer işyerlerine gönderilecek!

Bu yönüyle olay tam bir fiyasko..

Ne yapmak gerekiyor?

Acilen bir dizi önlem alınması gerekiyor. Kavun karpuz, vişne, çilek, kiraz, elma, armut, maydanoz, ıspanak, pırasa, marul yetiştiren işyerleri ile tavuk, horoz, civciv yetiştiren işyerlerini tehlikeli işyeri tanımına sokup, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmemesi nedeniyle her ay için 14 bin lira idari para cezası kesiliyor. Bu uygulama durdurulmalı. Yukarıda açıkladık, yeterli uzman, hekim ve yardımcı sağlık personeli yok. Eğitim ve sınav sistemi tam bir fiyasko. Önce gerekli altyapı hazırlanmalı sonra düğmeye basılmalı.Soma faciası bu konuda ders olmalı..

Ağırlıklı olarak tıpla ilgili sorular

İŞYERİ hekimliği için ÖSYM’nin açtığı sınavda toplam 60 sınav soruldu. Ağırlıklı olarak tıpla ilgili olan soruların içinde işyeri güvenliği kanunu ile ilgili bir kaç soru yer aldı. İşte o sorulardan bazıları;

Gebe veva emziren kadınların çalıştırılma şartları ile emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarınada dair yönetmeliğe göre işveren emziren çalışanı günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

a) 6, b) 6.5, c) 7, d) 7.5 e) 8 (Doğru cevap d)

Pazartesi hastalığı olarak adlandırılan klinik tablo aşağıdaki hastalıkların hangisi için kullanılır?

a) sideroz, b) silikoz, c) asbeskoz, d) bisinoz, e) kömür işçisi, pnömokonyozu (Doğru cevap d)

Biyolojik etkenlere bağlı mesleki bulaşıcı hastalıklar, biyolojik etkenlere mağruriyet ve risklerin önlenmesi hakkındaki yönetmeliğe göre 4 grupta ele alınmaktadır. Buna göre bir sağlık kuruluşu çalışanının maruz kaldığı şarbon etkeni hangi grupta ele alınır?

a) Grup 1, b) Grup 2, c) Grup 3, d) Grup 4, e) Sınıflandırmaya girmez (Doğru cevap c)