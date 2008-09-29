İsyanda firar planı tutmadı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Burhaniye Cezaevi'nde kontrolün sağlandığını, 5-6 hükümlünün infaz koruma memuru üniformasıyla kaçmayı planladığını söyledi, “Yetkili birimler orada konuya hakim” dedi.



Ramazan bayramının ilk gününü seçim bölgesi Antalya'da geçirecek olan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya Havalimanı'nda gazetecilerin Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ndeki kapalı cezaevi isyanı ile ilgili sorularını yanıtladı.

“Gece saatlerinde Burhaniye Cezaevi'nde bazı tutuklu, hükümlülerin bir isyan diye niteleyeceğim eylemi oldu” diyen Bakan Şahin, şöyle devam etti:

“Ama çok şükür herhangi bir yaralanma ve ölüm olayı meydana gelmedi. Şu anda orada yetkili birimler konuya hakimdirler. Tabii böylesine bir kanunlara uymayan eylem yapanlarla ilgili işlemler devam ediyor. Ben hemen sabahleyin bir müfettiş görevlendirdim. Gerekli değerlendirmeleri yapıp bildirecekler. Şu anda devlet vaziyete hakimdir. Bana iletilen bilgiye göre 5 veya 6 hükümlü firar planlamıştır ve etkisiz hale getirdikleri infaz koruma memurlarının elbiselerini giyerek kaçmayı düşünüyorlarmış. Tabii amaçlarına ulaşamadılar.”



Bakan Şahin, Burhaniye Cezaevi'nin eski tip bir cezaevi olduğunu ve koğuş sistemine göre dizayn edildiğini, koğuşlarda fazla mahkûm kaldığını söyledi. Şahin, “Biz son yıllarda koğuş sisteminden vazgeçerek 2'li, 4'lü, 6'lı, 8'li oda sistemine geçen cezaevleri yapıyoruz. Bütün cezaevlerini çok kısa sürede bu yeni konsepte uyarlamamız mümkün olmuyor. Başta büyük kentlerde olmak üzere modern cezaevleri yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu sorunlar yaşanmaz hale gelecektir” dedi.

