-İSYANCILARIN LİDERİ EBUD CELİL BİNGAZİ (A.A) - 27.02.2011 - Libya'nın isyancıların kontrolü altındaki bölgelerde, geçici hükümete başkanlık etmek üzere, eski Adalet Bakanı Mustafa Ebud Celil'in atandığı bildirildi. Bingazi Belediye meclisinin üyesi Fethi Baca, Kaddafi karşıtlarının Ebud Celil'i geçici liderlik makamına getirdiklerini söyledi. Baca, Ebud Celil'in isyancıların eline geçen doğudaki kentleri yöneten komiteler tarafından seçildiğini kaydetti. Kurina gazetesinin internet sitesindeki haberde de dün, Muammer Kaddafi yönetiminin sivillere şiddet kullanmasını protesto için hafta başında istifa eden El Celil'in, Bingazi kentinde geçici bir hükümetin kurulmasına liderlik ettiği bildirilmişti. ABD'de bulunan bir Libya temsilcisi de yine dün, Kaddafi karşıtlarının Celili liderliğinde alternatif bir hükümet oluşturmaya çalıştıklarını söylemişti. -TAHLİYELER 16 BİN 860'A ULAŞTI Libya'dan tahliye edilenlerin sayısının 16 bin 860'a ulaştığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bilgi notunda, Libya'dan 13 tarifeli, 22 özel tahliye ve 19 askeri olmak üzere, toplam 54 uçak ve 2 gemi ile 12 bin 372 kişinin resmi makamlarca yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedildi. Özel şirketlerce havayoluyla tahliye edilen 2 bin 750 kişi ve İskenderun askeri gemisi ile beraberindeki Oruç Reis Firkateyni'nde seyir halindeki bin 738 yolcu dahil edildiğinde, Libya'dan tahliye edilenlerin toplam sayısının 16 bin 860'a ulaştığı ifade edildi. Türkiye'ye getirilen vatandaşların, Marmaris ve Dalaman'da kurulan kabul merkezlerimizde karşılandığı, ihtiyaç duydukları takdirde konaklamalarının sağlandığı ve temin edilen otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderildikleri bildirildi. -TAHLİYE EDİLEN ÇİNLİLERİN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ Libya'dan tahliye edilen Çinlilerin sayısının 20 bini geçtiği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Libya'dan ayrılan Çin vatandaşlarından bin 400 kadarının ülkeye döndüğü, 3 bin 400'ünün ise üçüncü bir ülkeye gitmekte oldukları belirtildi. Açıklamada Girit adasında 7200, Malta'da 2100, Tunus'un Cerbe adasında da 5900 Çin vatandaşının geçici olarak tutuldukları ifade edildi. Bakanlık açıklamasında Libya'nın doğusundaki ve Bingazi civarındaki Çinlilerin hemen hemen tamamının tahliye edildiği kaydedildi. -KANADA'DA GÖSTERİ Kanada'da yaşayan Libyalılar, ülkelerindeki Muammer Kaddafi yönetimine karşı gösteri düzenledi. Gösterinin organizatörlerinden Kanada Müslüman Koalisyonu Direktörü ve Kanada İmamlar Konseyi üyesi Ahmed Şehab, AA'ya yaptığı açıklamada, Libya'da bir katliam yaşandığını söyledi. "Türkiye'nin Libya, Ortadoğu ve tüm dünyadaki cesur girişimlerini takdirle izlediklerini" ifade eden Şebab, "Osmanlı İmparatorluğu'nu kaybettikten sonra ne kanımızın, ne de canımızın değeri kaldı. Ne zaman Osmanlı gitti, o zaman biz de kanı ve canı ucuz hale geldik" diye konuştu. Kanada ve Batı dünyasının kendi vatandaşları kadar Libya'daki masum ve savunmasız insanların hayatı için de bir şeyler yapması gerektiğini kaydeden Şebab, "Kaddafi bir darbe ile geldi, ama bir ayakkabı ile gidecek. Yaptıklarının hesabını verecek" dedi. ABD temsilciliği önünde düzenlenen gösteriye katılanlar, Batı dünyasını Libya halkına yardıma çağırdı. Gösteri sırasında Toronto polisi güvenlik kordonu oluşturdu, temsilcilik atlı polislerce korundu.