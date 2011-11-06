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Dünya

İsyancılar tuvalete kavuştu NEW YORK (A.A)

06 Kasım 2011 09:54

-İsyancılar tuvalete kavuştu NEW YORK (A.A) - 06.11.2011 - New York'taki Wall Street protestocularının bulunduğu yerin yakınına mobil tuvalet yerleştirildi. ABD'nin New York kentinde 17 Eylül'den beri Wall Street'i, gelir dağılımı eşitsizliğini, bankaları ve ekonomi politikalarını protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' sivil girişimi, talep ettiği tuvalete kavuştu. Grup, internet sayfasında yaptığı açıklamada, parka bir süredir mobil tuvalet getirmek için yaptığı girişimin başarıyla sonuçlandığını belirterek tuvaletlerin parkın içine olmasa da parka yaklaşık 2 blok uzaklıkta güvenli bir yere yerleştirildiğini duyurdu. Gözaltılar Bu arada ABD yönetiminin ekonomi politikalarını ve büyük bankaları protesto etmek için Foley Square'e yürüyen ve Amerikalılar'ı paralarını büyük bankalardan çekmeye çağıran kalabalık bir gruptan yaklaşık 20 kadarının polisin uyarısına rağmen caddeyi yaya trafiğine kapatmaktan gözaltına alındıkları bildirildi. Atlanta'da da belediye ait bir parkta toplanan ve parkın gece kapanmasının ardından parktan çıkmak istemeyen ''Atlanta'yı İşgal Et'' grubundan birkaç kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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