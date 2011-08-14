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Dünya

İsyancılar Tunus sınırında çatışıyor TUNUS (A.A)

14 Ağustos 2011 06:15

-İsyancılar Tunus sınırında çatışıyor TUNUS (A.A) - 14.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Tunus sınırının birkaç kilometre yakınında isyancılarla çatışmaya girdiği bildirildi.  Reuters ajansının haberine göre, Libya ile ticaret yapan iş adamı Ali, Akdeniz kıyısında Ras El Jdir sınır bölgesinin 10 kilometre uzağındaki Kaddafi'ye bağlı güçlerin yönetimindeki sanayi şehri Ebu Kammash'da çatışmaların olduğunu söyledi.  Adının açıklanmasını istemeyen başka bir işadamı da, ''Ras El Jdir bölgesini kontrol altına almaya çalışan Kaddafi'ye bağlı güçler ile isyancılar arasında ağır bir çatışma yaşanıyor'' dedi.  Ras El Jdir sınırındaki başka bir kaynaktan alınan bilgiye göre ise, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, hükümet için hayati önemi olan kontrol noktasını korumak için sınıra tanklar dahil ağır silahlar sevk ettiği kaydedildi.

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