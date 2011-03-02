-İSYANCILAR HAVA SALDIRISI İSTİYOR BİNGAZİ (A.A) - 02.03.2011 - İsyancıların kurdukları Milli Libya Konseyi'nin sözcüsü, Muammer Kaddafi'nin paralı askerlerine karşı BM destekli hava saldırısı yapılması çağrısında bulundu. Konseyin sözcüsü Hafız Hoca, yaptığı basın toplantısında, Kaddafi'nin Libya şehirlerinde Afrikalı paralı asker kullandığını belirterek, "Bu paralı askerlerin kalelerine belirli saldırılar düzenlenmesi çağrısında bunuyoruz" dedi. Hafız Hoca, bununla birlikte Libya topraklarında yabancı güçlerin mevcudiyetine şiddetle karşı çıktıklarını vurguladı ve "Bununla stratejik hava saldırıları arasında dünya kadar fark var" ifadesini kullandı. -TUNUS'TA TÜM SİYASİ MAHKUMLAR SERBEST Tunus'ta tüm siyasi mahkumların serbest bırakıldığı bildirildi. Uluslararası Siyasi Mahkumlara Destek Derneği üyesi Tunuslu avukat Semir Bin Ömer, Tunus'taki son siyasi mahkumların da serbest bırakıldığını belirterek, toplam 800 civarında siyasi mahkumun özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti. Tunus'ta siyasi mahkumlar, otoriter Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin düşmesinden altı gün sonra geçici hükümet tarafından 20 Ocakta ilan edilen genel af çerçevesinde serbest bırakıldı.