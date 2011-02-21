T24 - Libya Lideri Kaddafi ülkenin doğusundaki 1969’dan bu yana yapılan en büyük isyana karşı katliama girişti. Ülke basınında, “İsyan eden intihar eder” ultimatomu sonrası Bingazi’de ölü sayısı 200’e ulaştı.



Bingazi’de geçen perşembe yaşamını yitiren 35 protestocunun toplu cenazesinden dönen kalabalığa Kaddafi’ye bağlı özel komandolar ve yabancı paralı askerler bıçaklar, otomatik tüfekler ve havan toplarıyla müdahale etti, en az 15 kişi öldü. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Reuters’ın haberine göre, bir görgü tanığı, kurbanların hastaneye götürülmesine yardımcı olduğunu belirterek, “Onlarca kişi öldü. 15 değil, onlarca kişi. Tam bir katliamın ortasındayız” dedi. Bingazi’de son birkaç günde Muammer Kaddafi güçlerinin öldürdüğü gösterici sayısı 200’ü buldu. Adını gizli tutan doktor, hastane morgunda en az 200 protestocunun cesedini gördüğünü söyledi.





Çocuk ve kadınlar korumasız



Kaddafi yanlısı basın, “Yönetime isyan edenler ordunun eliyle intihar eder” manşetleri atıyor. Görgü tanıklarına göre Libya’daki paralı askerler protestocuların başına ve göğsüne nişan alıyor. Bir video görüntüsünde başından vurulmuş iki silahsız sivilin görüntüsü bu iddiayı destekliyor. Baskınlar “Hamiler (Koruyucular) Tugayı” denen Afrikalı paralı askerlerce yapılıyor. Bu tugayı Kaddafi’nin oğlu Sadi ve küçük oğlu Hami yönetiyor. Ayrıca elinde çekiç ve kılıçlar olan, parayla tutulmuş başı bozuk çeteler de evlere saldırıyor. Helikopterler halka ateş açıyor. Kadınlar ve çocukların paralı askerlerden kaçmak için köprüden atladığı belirtiliyor. Bir doktor bir kişinin uçaksavarla başından vurulduğunu söyledi. Yine bir görgü tanığı, bir tankın bir otomobili içindeki iki kişiyle birlikte ezdiğini anlattı.





Keskin nişancılar ateş açtı



Ancak katliam, Bingazi’deki isyanı durduramadı. Dün erken saatlerden itibaren protestocular mahkeme binası önünde toplanmaya başladı. Bingazi’de yaşayan bir kişi askerlerin, sadece keskin nişancıların ateş ettiği bir komuta merkezine sığındığını, kentin diğer bölgelerinde hiç güvenlik gücü kalmadığını söyledi. Binlerce kişinin de adliye binası önünde toplandığını belirten kaynak, Devrim Komitesi binaları ile karakolların yandığını da ifade etti.





Din adamları: Katliam bitsin



Kanlı müdahalelerin ardından harekete geçen 50 kadar Libyalı din adamı, güvenlik güçlerinden, birer Müslüman olarak öldürmeye son vermelerini istedi. Reuters’a gönderdikleri açıklamada, “Bu olayın içinde yer alan ya da bir şekilde ona destek veren her bir Müslüman, masum insanları öldürmenin Allah ve Hz. Muhammed tarafından yasaklandığını hatırlasın’ denildi. Dini liderler, “Erkek ve kız kardeşlerinizi öldürmeyin. Katliama şimdi son verin” dedi.





Uzmanlar: İsyan yayılmaz



Öte yandan, bazı uzmanlar Libya’da Mısır tarzı bir ulusal çapta ayaklanmanın olası gözükmediğini çünkü ülkenin büyük kesiminde hâlâ saygı gören Kaddafi’nin, sosyal sorunları hafifletebilecek petrol geliri olduğu değerlendirmesini yapıyor. Gösterilerin düzenlendiği Bingazi ve çevresindeki doğu bölgesinde Kaddafi’nin geleneksel desteği devam ediyor. Bu arada başkent Trablus yakınlarında henüz doğrulanmayan, ufak çaplı çatışmalar yaşandığı başkente yakın Nalut kasabasında silahlar patladığı yolunda bilgiler de geliyor.





