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Spor

İsyan bayrağı

Arsenal maçının kadrosuna alınmayan Colin Kazım cephesi üç koldan rest çekti.

23 Ekim 2008 03:00



Arsenal maçının kadrosuna alınmayan Colin Kazım cephesi üç koldan rest çekti.

Genç oyuncunun kendisi, menajeri ve babası, Aragones’i topa tutup, isyan bayrağı açarken, Kazım, “Arsenal hayalimin takımı. Onlara sahada ders verecektim, ama fırsatım elimden alındı. Anlayamadım” dedi.

Fenerbahçe-Arsenal maçını ve Colin Kazım’ı izlemek için Türkiye’ye gelen, ancak oğlunun kadroda olmadığını görünce şoka giren baba Rodney Richards, Aragones’e isyan edip ülkesine döndü. Baba Richards, daha önce de Aragones tarafından Samandıra Te-
sisleri’nden çıkarılmıştı.

Yönetimle görüşen oyuncunun İngiliz menajeri Darryl de, Kazım’ın bu şekilde dışlanması halinde, geleceği açısından önlem almak zorunda olacaklarını bildirdi.


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